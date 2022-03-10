ALTIN FİYATLARI 10 Mart Perşembe gününe yatay yönlü seyirle başladı. Gram altın bin liraya yaklaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik, ve Cumhuriyet altını fiyatları 10 Mart alış - satış tablosu...

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