Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altının ons fiyatında yaşanan yaşanan düşüşün etkisyle birlikte geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmıştı. Cuma günü kaydedilen düşüşle birlikte gram altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

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