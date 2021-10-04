ALTIN FİYATLARI 4 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte yükseliş yönünde seyir izlemeye başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları en kadar? İşte güncel rakamlar...