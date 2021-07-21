ALTIN FİYATLARI 21 Temmuz Çarşamba günü yani Kurban Bayramı'nın birinci günü ne kadar? Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları 500 TL'yi geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...