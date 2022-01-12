Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından yükselen altın fiyatlarının bugün yayımlanacak ABD'nin enflasyon verilerini beklediğini bildirdi.

Powell'ın para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.823 dolar seviyesine çıktı.

Powell dünkü konuşmasında, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

ABD'de enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da takip edileceği söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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