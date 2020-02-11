Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen verilerle birlikte cevap buldu. Altın uzmanları, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın Çin'de ekonomi yönetiminin likiditeyi artırıcı önlemler alması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin, görece riskli varlıklara talebi artırdığını söyledi. Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatının sınırlı da olsa gerilediğini belirten uzmanlar, gram altında ise Suriye'ye ilişkin gelişmelerin dolar kurunu yukarı yönlü desteklemesinin etkisiyle kayıpların daha sınırlı kaldığını ifade etti. Güncel altın fiyatları haberimizde.