Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamalar yanıt buldu. Altın uzmanları, altın fiyatlarının küresel piyasalardaki gelişmelere sınırlı tepki gösterdiğine dikkati çekerek, ons altının fiyatının 1.550-1.560 bandında dalgalanmaya devam ettiğini, bu bandın aşağı ya da yukarı yönlü kırılmasına göre fiyat hareketinin şekillenmesinin beklendiğini, gram altında ise 298 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi. Güncel altın fiyatları haberimizde...