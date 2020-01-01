Altın fiyatları ne kadar? sorusu yeni yılın ilk gününde cevabı aranan sorular arasında yer alıyor. Ancak 1 OCak resmi tatil olduğu için piyasalar da kapalı. O yüzden altın nugün dünkü kapanış fiyatlarına göre alınıp satılıyor. İşte son altın fiyatları...