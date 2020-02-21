Altın fiyatları, son günlerin en çok konuşulan konu başlıkları arasına girdi. Çin'de etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Altın uzmanalrı, Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomiye ilk etkilerinin daha açık bir şekilde görüleceği şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, piyasa fiyatlamaları açısından öneminin arttığını ifade etti. Son altın fiyatları ise şöyle: