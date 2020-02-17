Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi. Bugün, veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan uzmanlar, koronavirüs salgını ve Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti. İşte bugünkü güncel altın fiyatları: