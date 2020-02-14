Altın fiyatları ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarla yanıt buldu. Altın uzmanları, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının, risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, hastalığın tedavisine ilişkin herhangi bir gelişmenin kaydedilememiş olmasının tedirginliği artırdığını ifade etti. Suriye'ye ilişkin jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen başlıca etken olduğunu dile getiren uzmanlar, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanacak beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Güncel altın fiyatları ise şöyle: