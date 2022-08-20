ALTIN FİYATLARI 20 Ağustos Cumartesi Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Gram altın fiyatları bin otuz liranın altında işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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