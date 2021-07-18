ALTIN FİYATLARI 18 Temmuz Pazar günü ne kadar? Piyasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün rakamsal değerleri üzerinden yürütülüyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı sert düşüşle kapattı. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...