Altın fiyatları rekor tazeledi! İşte 22 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ons altın fiyatı, geçtiğimiz gün 1.994 dolara kadar yükselirken gram altın fiyatları da rekor seviyesini yeniledi. 23 Kasım Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı Kasım ayı politika faizinin altın fiyatlarındaki son durumu nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte 11 Kasım 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
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Güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından her gün takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kuruna bağlı olarak değişim gösteren altın fiyatları ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte yeniden tarihi rekor seviyesine ulaştı. İşte 22 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.849,05
1.849,31
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.958,49
3.023,63
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.996,70
1.996,96
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.834,34
12.058,22
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.898,68
6.047,60
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.834,34
12.058,22
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.455,12
12.771,30
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.044,02
1.243,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.710,78
1.814,19
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