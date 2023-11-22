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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları rekor tazeledi! 22 Kasım 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları rekor tazeledi! İşte 22 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ons altın fiyatı, geçtiğimiz gün 1.994 dolara kadar yükselirken gram altın fiyatları da rekor seviyesini yeniledi. 23 Kasım Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı Kasım ayı politika faizinin altın fiyatlarındaki son durumu nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte 11 Kasım 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 07:57 Güncelleme: 22.11.2023 - 07:57
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