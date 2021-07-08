ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz Perşembe gününü yukarı yönlü seyirle sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 507 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış fiyatları...