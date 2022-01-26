ALTIN FİYATLARI 26 Ocak Çarşamba yani bugün güne yukarı yönlü seyirle başladı. Serbest piyasada çeyrek altın bin 309 lira gram altın ise 805 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte serbest piyasada kaydedilen güncel altın fiyatları 26 Ocak alış ve satış tablosu...