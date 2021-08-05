ALTIN FİYATLARI 5 Ağustos Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...