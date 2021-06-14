ALTIN FİYATLARI aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler günün ilk saatleriyle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...