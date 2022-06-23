Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketliliğini sürdüren gram altın 1.023 TL civarında işlem görüyor. Döviz kurları ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişen altın fiyatlarının FED faiz kararından etkilenmesi bekleniyor. Peki, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" İşte 23 Haziran Perşembe güncel altın alış-satış rakamları canlı takip ekranı...