Analistler, geçen hafta ön planda olan enflasyon ve resesyon ikileminin para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdığını belirterek, buna paralel devam eden küresel dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Bu hafta, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin yapacağı değerlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, açıklamalarda gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

22 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları günün en çok araştırılan biri konumunda. Geçtiğimiz haftalarda bin lira eşiğini geçen altın fiyatları bin liranın üstünde işlem görmeye devam ediyor. Peki Kapalıçarşı anlık altın fiyatlarına göre çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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