Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni yılın ilk hafta sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları düşüşe geçti. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ocak Pazar canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…