Canlı altın fiyatları son durum: 5 Ocak bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?
Altın fiyatlarının güncel olarak alış ve satış rakamları değişiyor. Altında kar etmek isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını kontrol ediyor. En son gram altın 3000 liradan, çeyrek altın ise 4906 liradan işlem gördü. Peki 5 Ocak bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni yılın ilk hafta sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları düşüşe geçti. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ocak Pazar canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 5 Ocak 2025 günü 3000 liradan, çeyrek altın ise 4906 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.000,38
Satış: 3.000,80
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.800,60
Satış: 4.906,30
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.639,19
Satış: 2.641,26
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.730,00
Satış: 19.839,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.202,41
Satış: 19.565,20
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.571,20
Satış: 9.812,61
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.202,41
Satış: 19.565,20
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.048,62
Satış: 20.552,47
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.760,13
Satış: 2.905,01
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.639,77
Satış: 2.477,38
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