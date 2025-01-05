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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Bugün 5 Ocak tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Canlı altın fiyatları son durum: 5 Ocak bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatlarının güncel olarak alış ve satış rakamları değişiyor. Altında kar etmek isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını kontrol ediyor. En son gram altın 3000 liradan, çeyrek altın ise 4906 liradan işlem gördü. Peki 5 Ocak bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 08:11 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:01
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