ALTIN FİYATLARI 10 Eylül Cuma gününe yatay yönlü seyirle başladı.Gram altın dün olduğu gibi bugün de 489 lira seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada yaşanan değer artışıyla birlikte gözler gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile Cumhuriyet altını fiyatlarına çevrildi. İşte saat 08.30'da kaydedilen güncel altın fiyatları...