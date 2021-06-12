ALTIN FİYATLARI 12 Haziran Cumartesi günü ne kadar? Bugün piayasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün kapanış değeleri üzerinden yürütülüyor. 525 TL seviyerinde seyreden gram altın fiyatları 505 TL seviyelerine kadar gerilerken fiyatlarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler güncel rakamlara çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...