Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 3.017 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.823 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 2 Kasım 2024 Cuma altın fiyatları son durum…