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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 2 KASIM 2024: Altın fiyatlarında ibre yön değiştirdi! Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yön değiştirdi! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları ile 2 Kasım 2024 Cumartesi günü de en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler, altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı, bugün 3.017 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düşmeye devam edecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile 2 Kasım 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 08:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:33
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