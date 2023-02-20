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Altın fiyatları CANLI TAKİP | 20 Şubat 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı bugün altın fiyatları kuru güncel

Altın fiyatları son durum: 20 Şubat 2023 çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı takip

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk günü altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Yatırımcıların gözü canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatına çevrildi. Altının ons fiyatı geçen haftayı 1.842 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.846 dolardan işlem görüyor. İşte 20 Şubat 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış kuru canlı takip ekranı...

Giriş: 20.02.2023 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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