ALTIN FİYATLARI 24 Ocak Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe hareketli başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takipe edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları 800 liranın çeyrek altın fiyatları ise 1300 liranın üzerinde haftaya başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...