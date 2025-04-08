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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 9 NİSAN 2025 | Altın yeniden yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları canlı son durum! 9 Nisan bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Nisan Çarşamba günü toparlanma çabasını sürdürüyor. Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergilemeye devam ediyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 688 lira, çeyrek altın 6 bin 29 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 07:39 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:12
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