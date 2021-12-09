Altın fiyatları arttı ama aileler altın emzikten vazgeçmiyor

İHA

Bursa Vakıflar Bölgesi’ndeki kuyumcular çarşısında satılan altın emzikler ilgi görüyor. Fiyatların 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında satılan emziklere en çok rağbeti anneanne ve babaanneler gösteriyor.

2-3 gram olarak satılan emzikler daha sonra aileler tarafından hatıra olarak saklanıyor. Emziklerin yanı sıra altın biberonların da satıldığı kuyumcularda artan altın fiyatlarına rağmen bu ürünler vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor.

20 yıla yakındır kuyumculuk sektörü içerisinde bulunan Mustafa Turan, “650 yıllık çarşıda kuyumculuk yapıyorum. Çocuklar her zaman dünyaya geliyor ve nesilden nesile bu şekil devam ediliyor. Bu altın emzik ve biberonlar için anneanneler ve babaanneler adeta yarışıyor. Bunu tatlı rekabet olarak adlandırabiliriz. Altın emzikler için çocuk doğduğu gibi anneanne ve babaanne tarafından çocuğun ağzına bir kere değtirdikten sonra odasına asılarak hatıra olarak saklanıyor. Aralarında ‘İlk emzik benden’ yarışması var. Şu an ilgi gören bu ürün 2 buçuk 3 gram civarında geliyor. Fiyat olarak ortalama 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Bu ürünler farklı olduğu için değerleri ne kadar olursa olsun ilgi çekiyor ve satışları devam ediyor” diye konuştu.