ALTIN FİYATLARI 20 Haziran Pazar günü piayalar kapalı olduğu için bir önceki Cuma gün ki kapanış değeleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre haftayı sert düşüşle kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcısına adeyta şok yaşattı. Merak edenler için güzel rakamları haberimizde derledik. İşte 20 Haziran çeyrek ve gram altın fiyatları...