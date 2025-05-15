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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Mayıs 2025: Bugün Cumhuriyet altnı, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın kuru!

        Gram altın 4 bin TL'nin altına geriledi! İşte 15 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Güvenli limanlara olan talebin zayıflamasıyla altın fiyatları geriledi. Sert bir düşüş yaşayan ons altın, 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.200 doların altına sarktı. Buradan esen ters rüzgarın etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı da 4.000 TL'nin altına çekildi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 15 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 07:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 07:52
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