Altın fiyatları 15 Mart 2025: Altında yeni rekor! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları, küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD'den gelen düşük enflasyon verisi, altına olan talebi arttırdı. Ons altın 3 bin doları aşarak yeni zirveyi gördü. Gram altın ise 3 bin 500 TL'yi aştı. Uzmanlar artışın devam edeceğini, ons altının sene içerisinde 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar yükseleceğini söyledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Mart güncel altın fiyatları...
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Küresel ekonomideki belirsizliklere ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla altının ons fiyatı Perşembe 2 bin 989 dolardan kapanarak rekor kırarken, Cuma günü de rekor seviyesini 2 bin 993,87 dolara çıkardı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 985 dolardan işlem görüyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Mart 2025 altın fiyatları...
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ALTIN YÜKSELİŞTE!
14 Mart Cuma günü gram altın 3 bin 520 TL iken 15 Mart Cumartesi 3 bin 515 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5 bin 632 TL iken 5 bin 624 TL olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.515,21
Satış: 3.516,44
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.981,11
Satış: 2.987,21
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.624,34
Satış: 5.749,37
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.497,35
Satış: 22.927,16
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.941,00
Satış: 23.144,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.213,52
Satış: 11.498,75
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 22.497,35
Satış: 22.927,16
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.394,04
Satış: 23.980,17
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.916,43
Satış: 2.807,81
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.209,70
Satış: 3.387,95
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