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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu: 15 Mart 2025 Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları 15 Mart 2025: Altında yeni rekor! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları, küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD'den gelen düşük enflasyon verisi, altına olan talebi arttırdı. Ons altın 3 bin doları aşarak yeni zirveyi gördü. Gram altın ise 3 bin 500 TL'yi aştı. Uzmanlar artışın devam edeceğini, ons altının sene içerisinde 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar yükseleceğini söyledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Mart güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 07:34 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:59
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