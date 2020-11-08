Altın fiyatları dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte haftayı yukarı yönlü seyirle kapattı. Piyasalar kapalı olduğu için işlemler geçtiğimiz kapanış günün değerleri üzerinden ilerliyor. Bugün altın alım satımı yapacaklar için güncel altın fiyatları ile ilgili son durumu ve son dakika altın fiyatları rakamlarını haberimizde derledik. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, merak edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...