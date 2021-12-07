ALTIN FİYATLARI 7 Aralık Salı gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, bugün çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Aralık alış - satış tablosu...