Altın rekor seviyede! 3 Ekim Cuma 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın beşinci işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, ABD hükümetinin kapanması ve özel sektör istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla, rekor seviyelere ulaşmıştı. Haftanın dördüncü işlem gününde altın rekor seviyeye yakın bir seyir izliyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 3 Ekim Cuma altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları; jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile yön buluyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için güvenli liman olma özelliğini koruyan altının bugünkü alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Rekor üstüne reko kıran sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde rekor seviyelere yakın seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar? İşte 3 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.199,4060
Satış: 5.199,8075
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.886,33
Satış: 3.886,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.318,4800
Satış: 8.501,3900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.245,9200
Satış: 33.869,6700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.594,00
Satış: 34.791,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.568,71
Satış: 16.986,16
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.235,28
Satış: 33.862,45
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 35.154,72
Satış: 36.029,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.920,13
Satış: 3.968,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.841,09
Satış: 5.049,20
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 86.165,00
Satış: 86.765,00
