TRT 1 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve frekans ayarları
TRT 1 canlı izle ekranı Fenerbahçe'nin Avrupa maçı için gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Nice maçı canlı yayın kanalı TRT 1 ve tabii platformu olarak açıklandı. Bu sebeple TRT 1 full HD, kesintisiz izleme linki ve frekans ayarları bu akşam oynanacak FB Avrupa Ligi maçını naklen takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın linki ile şifresiz Fenerbahçe - Nice maçı izle...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında bugün sahasında Fransa’nın Nice takımı ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak. Fenerbahçe - Nice maçı TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Geri sayım sürerken TRT 1 canlı izle linki Fenerbahçe Arupa Ligi maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 full HD, kesintisiz izleme linki ve frekans ayarları ile Fenerbahçe - Nice maçı izle!
FENERBAHÇE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 19.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Nice maçı, TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
FENERBAHÇE - NICE MAÇI TRT 1’DE!
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca HT Spor aracılığıyla canlı skor takibi yapabilirsiniz.
FENERBAHÇE - NICE MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 FREKANS AYARLARI
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk SD Kanal 23
Digiturk HD Kanal 323
D-Smart SD Kanal 426
D-Smart HD Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Kanal 22
Iptv Tivibu HD Kanal 9
2 EKİM 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:45 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Maç Önü
19:45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
22:00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:10 Gönül Dağı
04:35 Seksenler