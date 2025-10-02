Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE | Avrupa Ligi Fenerbahçe-Nice maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı (TRT 1 FB Avrupa maçı full HD kesintisiz izleme linki ve frekans ayarları)

        TRT 1 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nice maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve frekans ayarları

        TRT 1 canlı izle ekranı Fenerbahçe'nin Avrupa maçı için gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Nice maçı canlı yayın kanalı TRT 1 ve tabii platformu olarak açıklandı. Bu sebeple TRT 1 full HD, kesintisiz izleme linki ve frekans ayarları bu akşam oynanacak FB Avrupa Ligi maçını naklen takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın linki ile şifresiz Fenerbahçe - Nice maçı izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında bugün sahasında Fransa’nın Nice takımı ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak. Fenerbahçe - Nice maçı TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Geri sayım sürerken TRT 1 canlı izle linki Fenerbahçe Arupa Ligi maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 full HD, kesintisiz izleme linki ve frekans ayarları ile Fenerbahçe - Nice maçı izle!

        • 2

          FENERBAHÇE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe - Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe bugün saat 19.45'te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Nice maçı, TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

          Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

        • 4

          FENERBAHÇE - NICE MAÇI TRT 1’DE!

          Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          Ayrıca HT Spor aracılığıyla canlı skor takibi yapabilirsiniz.

          FENERBAHÇE - NICE MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 FREKANS AYARLARI

          UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

          TRT 1 HD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.958

          Polarizasyon: V

          Sembol Oranı: 27500

          FEC: 5/6

          TRT 1 SD frekans bilgileri:

          Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

          Frekans: 11.096

          Polarizasyon: H

          Sembol Oranı: 30000

          FEC: 5/6

          TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

          Digiturk SD Kanal 23

          Digiturk HD Kanal 323

          D-Smart SD Kanal 426

          D-Smart HD Kanal 26

          Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

          Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

          Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

          Iptv Tivibu SD Kanal 22

          Iptv Tivibu HD Kanal 9

        • 7

          2 EKİM 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:15 Seksenler

          14:45 Gönül Dağı

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Maç Önü

          19:45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

          22:00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:10 Gönül Dağı

          04:35 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Habertürk Anasayfa