Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında bugün sahasında Fransa’nın Nice takımı ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak. Fenerbahçe - Nice maçı TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Geri sayım sürerken TRT 1 canlı izle linki Fenerbahçe Arupa Ligi maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 full HD, kesintisiz izleme linki ve frekans ayarları ile Fenerbahçe - Nice maçı izle!