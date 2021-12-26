ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki değerler üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 26 Aralık canlı alış - satış tablosu....