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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları| 22 Ocak Pazartesi 2024 altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 22 Ocak Pazartesi altın fiyatları

        Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçen hafta sonuna doğru yeniden yükselişe geçti. Gram altın 1.946 TL seviyesinden çıktı ve yeniden 1.968 TL'ye yükseldi. İşte, 22 Ocak 2024 Pazartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 07:43 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:43
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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