ALTIN FİYATLARI 21 Şubat Pazartesi yani bugün güne değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...