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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI 14 Ekim 2023 Cumartesi | Gram altın kritik sınırı aştı! Hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik: gram altın kritik sınırı aştı! İşte 14 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. İsrail ve Filistin arasında çatışmalar sürerken piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi. Son aylardaki düşüşün aksine tırmanışa geçen gram altın fiyatları kritik sınırı geçti. İşte, 14 Ekim Cumartesi hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:10
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