Hafta sonu altın fiyatlarında hareketlilik: gram altın kritik sınırı aştı! İşte 14 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre değişiklik gösteriyor. İsrail ve Filistin arasında çatışmalar sürerken piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi. Son aylardaki düşüşün aksine tırmanışa geçen gram altın fiyatları kritik sınırı geçti. İşte, 14 Ekim Cumartesi hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
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Jeopolitik riskler ve İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların beklenilenden daha uzun süreceği beklentileir ile altın fiyatları yükselişe geçti. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması ile Fed faizlerinin uzun süre yüksek tutulacağı beklentileri altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. İşte, 14 Ekim 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...
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14 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.786,18
Satış: 1.796,59
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.760,26 TL
Satış: 2.821,59 TL
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YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.503,27 TL
Satış: 5.643,18 TL
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 11.041,04 TL
Satış: 11.251,85 TL
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ZİYNET ALTIN FİYATI
11.041,04 TL
11.251,85 TL
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
990,26 TL
1.179,78 TL
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.623,42
1.721,76