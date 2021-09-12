ALTIN FİYATLARI 12 Eylül Pazar günü ne kadar? Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu Pazar günü de işlemler bir önceki Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...