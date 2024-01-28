Altın fiyatları hafta sonu düşüşte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 28 Ocak alış satış - tablosu
Altın fiyatları 28 Ocak Pazar yani hafta sonu güne değer kaybıyla başladı. Gram altın bin 960 lira ve çeyrek altın 3 bin 200 liranın altını gördü. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 28 Ocak Pazar yani haftanın son gününe değer kaybıyla başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
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28 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.953,37
1.953,68
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.018,18
2.018,86
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.125,40
3.194,27
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.501,58
12.738,00
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.231,26
6.388,54
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.501,58
12.738,00
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.528,04
13.864,69
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.087,10
1.464,75
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.862,03
1.965,79