CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan oluşan altılı masa 11'inci kez bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın toplantısı 9 saat sürdü. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: