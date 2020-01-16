16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alternatif Bank çalışma saatleri 2020 için merak konusu olarak araştırılıyordu. Sizler için Alternatif Bank saat kaçta açılılıyor? Saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtını derledik. İşte banka ile ilgili çalışma saatleri bilgileri
Alternatif Bank Saat Kaçta Açılıyor?
Sabah erken saatte Alternatif Bank şubelerine giderek işlerini halledecek olan müşterilerin merak ettiği şey banka şubelerinin açılış saati. Kurumsal bir banka olan Alternatif Bank’ın 2020 çalışma saatleri de belli oldu.
Alternatif Bank saat kaçta açılıyor: Alternatif Bank sabah saat 09.00 açılmaktadır.
Alternatif Bank Öğle Arası Kaçta Başlıyor, Bitiyor?
Öğle arası molası genelde her bankada olan bir durumdur. Banka çalışanları öğle arasında yemek molasına gider. Bu yüzden 1 saat banka şubeleri hizmeti durdurur.
Alternatif Bank öğle arası saati: Alternatif Bank öğle arası saat 12.30 başlamaktadır. Öğle arası saat 13.30 bitmektedir.
Alternatif Bank Saat Kaçta Kapanıyor?
Alternatif Bank müşterileri bankanın kapanış saatine göre işlerini hallediyorlar. Bazıları iş yerinden bankaya yetişmek için koştururken bazıları da bankada sıra beklerken bankanın saat kaça kadar açık olacağını merak ediyorlar.
Alternatif Bank saat kaçta kapanıyor: Alternatif Bank akşam saat 17.30 kapanmaktadır.
Alternatif Bank Hafta sonu (Cumartesi) Açık Mı?
Çoğu insan hafta içi fırsat bulamadığı için işlerini hafta sonuna bırakmak zorunda kalıyor. Bu konuda en çok işleme ihtaç duyulan yerlerden biri bankalar oluyor. Alternatif Bank müşterileri de bu yüzden bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. “Cumartesi günü Akbank açık mı, kapalı mı?”
Alternatif Bank Hafta sonu (Cumartesi) açık değildir. Kapalıdır. Pazar günü de tatildir.
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