Spor Toto 1'inci Lig'in son hafta mücadelesinde Altay evinde Tuzlaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 28'inci dakikada öne geçerken, ev sahibi takımın gollerini 32'nci dakikada Arda ile 45+1 ve 63'üncü dakikada Marco Paixao kaydetti. Bu sonuçla Altay ligi 40, Tuzlaspor ise 38 puanla tamamladı.
Portekizli Paixao gol sayısını 21'e çıkarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Altınordu karşılaşmasında ev sahibi ekipten 17 golü bulunan Olawoyin en az 4 gol atamazsa, Marco Paixao 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı tacını takan ilk futbolcu olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
27'nci dakikada Tuzlaspor öne geçti. Sağdan Ogün'ün yerden ortasında topla buluşan Bünyamin, çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
32'nci dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan Eren'in kullandığı kornerde defasın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışından Arda sert bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1.
45+1'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceyhun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Paixao, önünü açarak uzak köşeye yaptığı sert vuruşla top ağlarla buluşturdu: 2-1.
İlk yarı Altay'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada konuk ekipten Adeniyi ceza sahası dışından yerden vurdu, kaleci Mustafa köşeye giden topu kornere çeldi.
55'inci dakikada Paixao'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ali'nin şutunda kaleci Kurtuluş gole izin vermedi.
63'üncü dakikada Ali'nin pasında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Paixao, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeye yolladı: 3-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay maçı 3-1 kazandı.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Neslihan Muratdağı, Anıl Usta, Ogün Kamacı
ALTAY: Mustafa - Salih, Sefa, Tugay, Efe, Ceyhun (Dk. 86 Enes Öğrüce), Arda (Dk. 67 Murat Berkan), Ali (Dk. 75 Caner), Tolga (Dk. 67 Enes Yetkin), Eren Erdoğan, Paixao (Dk. 86 Onur)
TUZLASPOR: Kurtuluş - Ogün, Gökhan, Göksu (Dk. 46 Awuku), Mehmet, Bünyamin (Dk. 78 Enes Said), Yahaya, Erol Can, Muhammed (Dk. 46 Imbula), Iseka, Ozan (Dk. 46 Adeniyi)
GOLLER: Dk. 32 Arda, Dk. 45+1 ve Dk. 63 Paixao (Altay) - Dk. 28 Bünyamin (Tuzlaspor),
SARI KARTLAR: Efe (Altay) - Ogün (Tuzlaspor)