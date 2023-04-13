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Haberler Futbol 1. Lig Altınordu

Altay: 1 - Altınordu: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta maçında oynanan İzmir derbisinde Altay, konuk ettiği Altınordu’ya 2-1 mağlup oldu

Giriş: 13.04.2023 - 23:03 | Güncelleme: ABONE OL
Altay: 1 - Altınordu: 2 | MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın son maçında Altınordu, Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Altınordu'nun ilk golünden sonra iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışmanın ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Kutluhan Bilgiç, Altay'dan Zeki Yıldırım'a kırmızı, Altınordu'dan Emirhan Aydoğan'a sarı kart gösterdi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Şenol Bektaş

Altay: Eren Karataş, Onur Efe (Dk. 51 Ceyhun Gülselam), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir (Dk. 51 Björkander), Efe Sarıkaya (Dk. 65 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü, Murat Berkan Demir (Dk. 80 Yusuf Tekin), Zeki Yıldırım, Naderi, Deniz Kadah (Dk. 80 Arda Gezer), Paixao

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş (Dk. 62 Volkan Fındıklı), Alperen Selvi, Ali Dere, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın (Dk. 62 Ali Özgün), Emirhan Aydoğan, Emircan Gürlük (Dk. 80 Şeref Özcan), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Hüsamettin Yener (Dk. 77 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 46 Emircan Gürlük, Dk. 90+8 Ali Özgün (Altınordu), Dk. 54 Naderi (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 49 Zeki Yıldırım (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kerim Alıcı, Dk. 40 Kürşad Sürmeli, Dk. 45+9 Kubilay Aktaş, Dk. 49 Emirhan Aydoğan (Altınordu), Dk. 62 Efe Sarıkaya (Altay)

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