Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Altan Erkekli: Kültür merkezi lüks değil, bir ihtiyaçtır - Magazin haberleri

        Altan Erkekli: Kültür merkezi lüks değil, bir ihtiyaçtır

        Bolu'da 'Oyunculuk ve Sinema Kampı' programına katılan Altan Erkekli, oyunculuk öğrencileriyle bir araya geldi. Yerel yönetimlere çağrıda bulunan Erkekli, kültür merkezlerinin çok gerekli olduğunu ifade ederek, "Lüks değil, bir ihtiyaçtır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kültür merkezi lüks değil, bir ihtiyaçtır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        22-24 Eylül tarihlerinde Bolu'da özel bir yapım şirketi tarafından 'Oyunculuk ve Sinema Kampı' düzenlendi. Gerçekleştirilen kampta geleceğin oyuncu adayları doğayla iç içe atmosferde eğitim almaya başladı.

        Kampa katılan Altan Erkekli, oyuncu adaylarına bilgi ve birikimlerini aktararak, "Her işin başı sevmek" olduğunu ifade etti.

        "KÜLTÜR MERKEZİ LÜKS DEĞİL, BİR İHTİYAÇTIR"

        Bir nebze olsun bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktarmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Altan Erkekli, "Bugüne kadar öğrendiklerimi bir nebze olsun benden sonraki kuşaklara aktarabilirsem ne mutlu bana diye düşünerek Bolu'ya geldim. Gençlerin sanat, oyunculuk, tiyatro işene profesyonelce girmelerini çok istiyorum. Gençlerin yeterince sanatlarını aktarabilecekleri mekanların, oluşumların çoğalması gerekiyor. Yerel yönetimlerin park yapmak, suyu kontrol etmek gibi görevleri, zorunlulukları varsa kültür merkezlerini çoğaltmak da gerekmektedir. Kültür merkezi lüks değil, bir ihtiyaçtır. Bu durumu göz önüne alarak gençlerin kendi sanatlarını, benliklerini var edecekleri yerleri yerel yönetimlerden yapmalarını canı gönülden istiyorum. Özel kuruluşların destek vererek, sponsor olarak gençlerimizin sundukları eylemlere sanat eylemlerinin çoğalması adına katkı sağlamalarını, onları heveslendirmelerini istiyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        "ÇOCUKLARIMIZIN KENDİLERİNİ VAR EDECEKLERİ ALANLAR OLMASI GEREKİYOR"

        Ailelerin şikayetçi olduğu konulardan birine de değinen Altan Erkekli, "Ailelerin çocukların elinde sürekli telefon olmasından şikayetçi. Çocuklar, bilgisayarın başından kalkmıyor. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü kendilerini ifade edecekleri alanlarımız yok. Çocuk parklarından tutun da gençlerin kendilerini var edecekleri kültür merkezleri yok. Kültür merkezlerinin çoğalmasıyla çocukların fiziki yapılarını da koruyacağız. Eğile eğile kamburları çıkıyor. Telefona baka baka göz hastalıkları başlıyor. Onun için sağlam vücutta olan sağlam kafayı geliştirmek adına çocuklarımızın kendilerini var edecekleri alanlar olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "LÜTFEN BUNLARI DÜŞÜNÜN"

        Şehirlerde yeşil alanların betonlaşmaması için yerel yönetimlere çağrıda bulunan Erkekli, "Her yere büyük alışveriş merkezleri yaparsak ileride torunlarımızı götürecek bir yer bulamayacağız. Lütfen bunları düşünün. Çocukların hoplayacağı, zıplayacağı folklor oynayacakları, basketbol, voleybol, futbol oynayacakları yerler çok önemli. Gençler ülkenin ileride marka değeri olacak bireyler. Bu sebeple gençlerin bu gelişimini ne olur, düşünelim ve elimizden gelen bütün çabayı gösterelim” açıklamasını yaptı.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altan Erkekli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        Habertürk Anasayfa