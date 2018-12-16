Altach: 5 - Hartberg: 1

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Altach - Hartberg maçı oynandı.Altach ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Martin Kobras, Christian Gebauer, Emanuel Schreiner, Jan Zwischenbrugger, Benedikt Zech, Felix Luckeneder, Samuel Oum Gwet, Andreas Lienhart, Stefan Nutz, Manfred Fischer, Joshua GattHartberg takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Rene Swete, Siegfried Rasswalder, Michael Blauensteiner, Thomas Rotter, Florian Sittsam, Ivan Ljubic, Florian Flecker, Christian Ilic, Philipp Siegl, Rajko Rep, Dario TadicDakikalar 14'ü gösterirken Manfred Fischer, ev sahibi takımın ilk golünü kaydetti. 40. dakikada ev sahibi, Joshua Gatt ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarıyı Altach 2-0 önde bitirdi. İlk 45 dakikada Altach futbolcusu Emanuel Schreiner sarı kart gördü. 47. dakikada Christoph Kröpfl, Hartberg adına ilk golü attı.58. dakikada Altach oyuncusu Adrian Grbic skoru 3-1 olarak değiştirdi.69. dakikada Altach oyuncusu Adrian Grbic maçı 4-1 yapan golü attı.78. dakikada Altach, Emanuel Schreiner ile gol buldu ve skoru 5-1 olarak değiştirdi.Hartberg oyuncusu Christoph Kröpfl ile Altach oyuncuları Joshua Gatt, Stefan Nutz sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Altach takımında Joshua Gatt, Stefan Nutz, Manfred Fischer oyundan çıkarken Adrian Grbic, Boris Prokopic, Valentino Müller mücadeleye dahil oldu, Hartberg takımında ise Florian Sittsam, Michael Blauensteiner, Dario Tadic çıkarken Christoph Kröpfl, Fabian Schubert, Tobias Kainz girdi. Karşılaşma 5-1 tamamlandı.448 kodlu maçta İddaa'da Altach galibiyetine bahis oynayanlar 1.90 oranını kazandı.Altach son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik. Hartberg ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip.