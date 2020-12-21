Alstom ve ASELSAN’dan iş birliği

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Alstom ile ASELSAN, ETCS Sinyalizasyon Araçüstü alanında iş birliği ve koordinasyon çerçevesini belirlemek üzere bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu iş birliği anlaşmasının temel hedefi, raylı sistemler alanında öncü iki kuruluşun küresel ve lokal pazarda, gerek modernizasyon gerekse yeni ürün geliştirme alanlarında, iş birliği sağlayacağı uzun süreli bir ortaklık tesis edilmesi olarak belirlendi.

Alstom Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Mama Sougoufara, "ASELSAN gibi büyük bir Türk teknoloji şirketiyle iş birliği yapacağımız için çok heyecanlıyız. Bu uzun süreli ortaklık, Alstom'un Türkiye'deki demiryollarının uluslararası standartlara uygun olarak modernleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu ortaklığın, Türkiye ve küresel demiryolu ağında güvenli işletim için ERTMS Araçüstü çözümlerinin uygulanması konusunda verimli ve yenilikçi sonuçlara ulaşacağına inancım tamdır” dedi.