        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 39 sayısı, Houston Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 39 sayısı, Houston Rockets'a yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 39 sayı attığı maçta Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:40
        Alperen'in 39 sayısı Rockets'a yetmedi!
        NBA'de 2025-2026 normal sezonu iki maçla başladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Thunder, Paycom Center'da Rockets'ı konuk etti.

        Karşılaşma öncesi şampiyonluk yüzüklerini alan Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi.

        Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı.

        Konuk ekipte ilk resmi maçına çıkan Kevin Durant, 23 sayı, 9 ribaunt, Amen Thompson ise 18 sayı, 5 asist üretti.

        Thunder'da geçen yıl normal sezon ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren ise 28 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        WARRIORS, LAKERS'I MAĞLUP ETTİ

        Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-109 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

        Warriors'ta Jimmy Butler 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Stephen Curry 23 sayı, 4 asist kaydetti.

        Sakatlığı nedeniyle LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta ise Luka Doncic'in 43 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ve Austin Reaves'in 26 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

        NBA'e yarın sabaha karşı oynanacak 12 maçla devam edilecek.

