Alperen Şengün şov devam ediyor: Tarihe geçti!
NBA'de evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenilen Houston Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün maçın yıldızı oldu
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NBA’de Houston Rockets sahasında Indiana Pacers ile karşı karşıya geldi.
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Başabaş geçen mücadelede üçüncü çeyreğin ortalarından itibaren üstünlüğü ele geçiren Pacers karşılaşmadan 117-123 galip ayrıldı.
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Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün 37 dakikada 11/20 isabetle 30 sayı 7'si hücum 16 ribaund 5 asist 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu.
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TARİHE GEÇTİ!
Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra Alperen 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.
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Fred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.
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Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.
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